Hamburg Historisch : Als Elisabeth Wiese fünf Säuglinge ermordete

Elisabeth Wiese vergiftete die Kinder und verbrannte die Leichen dann im Küchenofen.

Hamburg | „Sie machte ganz den Eindruck einer Hexe, mit der man Kinder graulich machen konnte.“ Hugo Friedländer, der bedeutendste Gerichtsreporter des Kaiserreichs, zeichnete zum Prozess in Hamburg das Porträt eines „entmenschten Weibes“. Die 54-jährige Elisabeth Wiese war im Oktober 1904 angeklagt, in ihrer Wohnung in der heutigen Hein-Hoyer-Straße fünf Säugl...

