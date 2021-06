Aktuelle Zahlen : Elf Corona-Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 9,3

In Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Gesundheitsbehörde vom Freitag 36 Covid-19-Patienten behandelt.

Hamburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Sonntag von 10,0 auf 9,3 gesunken. Die Behörde meldete elf neue Fälle. Am Samstag waren es noch 35 neue Fälle, am Sonntag vor einer Woche 24. Die Inzidenz lag damals bei 12,4. Auch interessant: Missachtung von Corona-Regeln: Polizei räumt erneut...

