Mobilität im Norden : Elektroroller in Hamburg: Verleiher veranstalten Fahrsicherheitstraining

Seit zwei Jahren gehören die Elektroroller zum Hamburger Stadtbild. Nach zahlreichen Beschwerden reagieren nun die Verleiher.

Hamburg | E-Scooter-Verleiher haben am Dienstag in Hamburg ein Fahrsicherheitstraining für die elektrisch angetriebenen Roller angeboten. Die gemeinsame Veranstaltung auf dem Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt ist Teil eines Maßnahmenpakets, auf dass sich die Betreiber nach zahlreichen Beschwerden über die 2019 eingeführten Elektroroller im September mit de...

