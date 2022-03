Russischer Star-Dirigent : Elbphilharmonie sagt Konzerte mit Waleri Gergijew ab

Der Ukraine-Krieg hat auch Auswirkungen auf die Kultur. Die Hamburger Elbphilharmonie streicht zwei geplante Konzerte mit Gergijew an Ostern.

Hamburg | Die Hamburger Elbphilharmonie hat die Konzerte mit dem russischen Star-Dirigenten Waleri Gergijew abgesagt. „Infolge des anhaltenden Schweigens zur russischen Invasion in der Ukraine von Waleri Gergijew sind die an Ostern geplanten beiden Konzerte mit ihm und dem Orchester des Mariinski-Theaters in der Elbphilharmonie nunmehr abgesagt“, teilte das Kon...

