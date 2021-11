Aktion in Hamburg : Elbphilharmonie lädt zum dritten Mal zur Corona-Impfung

In den Künstlerzimmern können sich Impfwillige den Booster holen. Die Bühne des Großen Saals ist das Wartezimmer.

Hamburg | Aller guten Dinge sind drei: Am Montag von 13 bis 21 Uhr lädt die Hamburger Elbphilharmonie erneut zur Corona-Schutzimpfung in die Künstlerzimmer und den Großen Saal. Nach zwei Terminen im September und Oktober bietet sich erstmals die Gelegenheit, sich den dritten Piks (Booster) in den Künstlerzimmern setzen zu lassen, teilte die Elbphilharmonie m...

