SEK-Einsatz in Hamburg : Einsatzkommando stürmt nach Familienstreit Wohnung

Der von seiner Frau getrennt lebende Mann soll eine Schusswaffe bei sich getragen haben.

Hamburg | In einer Wohnung auf der Uhlenhorst in Hamburg eskalierte am Donnerstag gegen 21.30 Uhr ein Familienstreit. Ein getrennt lebender Mann kehrte in die Wohnung seiner Familie zurück, woraufhin es zwischen ihm und der früheren Partnerin zu einem Streit kam. Auch interessant: Mann bedroht Partnerin in einer Flüchtlingsunterkunft mit Schusswaffe Da de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.