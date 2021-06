Verspätungen und Teilausfälle : Einsatz im Hamburger Hauptbahnhof: Gleise 13 und 14 gesperrt

Eine Person soll im Gleis gelegen haben. Im Regionalverkehr kam es zu Verspätungen.

Hamburg | Wegen eines Polizei-Einsatzes sind am Freitagabend zwei Gleise am Hamburger Hauptbahnhof gesperrt worden. „Eine Person soll im Gleis gelegen haben“, sagte Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizei, der dpa. Aus diesem Grund wurden die Gleise 13 und 14 gesperrt. Die Suche nach der Person dauere weiter an. Laut HVV wurden die Gleise des Regionalverkehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.