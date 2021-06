Einsatz in Hamburg : Volksverhetzung im Netz: Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Die Verdächtigen sollen in Chatgruppen volksverhetzende Inhalte oder Bilder von Hakenkreuzen verbreitet haben.

Hamburg | Ermittler des Landeskriminalamts haben am Mittwoch mehrere Wohnungen in Hamburg durchsucht. Den Bewohnern wird Volksverhetzung und die Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen vorgeworfen. Ein 32-Jähriger Mann aus Iserbrook, eine 53-Jährige aus Billstedt und ein 16-Jähriger aus Eimsbüttel sollen in Whatsapp-Gruppen Hakenkreu...

