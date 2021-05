Turbo-Wege in Planung : Ein Traum für Hamburgs Radfahrer: Sechs Kilometer ohne Ampel

Alle paar hundert Meter an der Ampel anhalten – für Radfahrer ist das nervig. Der Senat will ihnen das Leben erleichtern.

Hamburg | Hamburg will deutlich mehr Radschnellwege bauen als bisher bekannt. Die Stadt werde in den kommenden Jahren etwa 80 Kilometer dieser besonders breiten und weitgehend kreuzungsfreien Verbindungen für Radler schaffen, kündigte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) gestern an. Seine Behörde stellte im Verkehrsausschuss erste Ergebnisse der Machbarkeitsstu...

