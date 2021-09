Drama in Hamburg-Rotherbaum : Gas trat aus: Ein Todesopfer durch Kohlenmonoxid-Vergiftung

Das Gas könnte aus der Heizung in einem Wohnhaus ausgetreten sein. Die Feuerwehr hat das Gebäude evakuiert

Hamburg | Mindestens ein Mensch ist am Donnerstag in der Heimhuder Straße in Hamburg-Rotherbaum durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Die Feuerwehr war zu dem Wohnhaus ausgerückt, nachdem mehrere Bewohner über Unwohlsein geklagt hatten. Die Rettungskräfte evakuierten das Haus sofort – für einen Menschen kam die Hilfe jedoch zu spät. Derzeit ist die ...

