Mutter überfahren : Hamburg: Feuerwehr rettet verwaiste Eichhörnchenbabys aus zehn Meter Höhe

Die beiden geretteten Jungtiere werden nun von der Eichhörnchenhilfe Eilbek aufgepäppelt.

Hamburg | Die Hamburger Feuerwehr hat am Freitagvormittag zwei Eichhörnchenjunge aus ihrem Nest an der Alsterdorfer Straße gerettet. Die Mutter der Tiere war von einem Auto überfahren worden. Die Feuerwehr war gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Eichhörnchenhilfe Eilbek vor Ort. Die Einsatzkräfte brachten den Experten mit einer Drehleiter zum Nest in zehn Meter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.