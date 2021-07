Unfall in Hamburg-Wandsbek : E-Scooter-Fahrerin rammt stehendes Auto

Die 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei überprüft, ob sie unter Drogeneinfluss fuhr.

Hamburg | Am Sonntagnachmittag ist in Hamburg-Wandsbek eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei ein 41-Jähriger mit dem Auto aus einer Grundstücksausfahrt an der Wandsbeker Zollstraße gefahren und musste verkehrsbedingt halten. Während er wartete, um sich in den Verkehr einzufädeln, fuhr die 31-jä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.