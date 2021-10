Unfall in der Hamburger City : E-Scooter-Fahrer missachtet rote Ampel und wird von Auto erfasst

Der 28-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hamburg | Ein E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagabend in der Hamburger City von einem Auto erfasst worden und erlitt schwere Verletzungen. Der 28-Jährige war am Jungfernstieg bei Rot über eine Kreuzung gefahren. Das Auto schleuderte ihn auf eine Grünfläche. Der Scooter-Fahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. ...

