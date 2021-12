Organisierte Kriminalität : Drogen-Millionen und Geldwäsche: Gefängnisstrafen am Hamburger Landgericht

Der Hauptangeklagte erhielt genauso wie seine Eltern und eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Sie hatten nach Ansicht des Gerichtes Drogen-Gelder ins Ausland transferiert.

Hamburg | Es geht um hohe Summen versteckt in speziell präparierten Koffern: In einem Prozess um Geldwäsche in Höhe von knapp acht Millionen Euro hat das Hamburger Landgericht am Mittwoch teils lange Haftstrafen für die acht Angeklagten verhängt. Ein 43-Jähriger erhielt mit sieben Jahren die höchste Strafe. Auch seine Eltern, die einen An- und Verkauf für Go...

