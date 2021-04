Bauarbeiten am Wochenende : Dringend notwendige Sanierung auf der A7 in Hamburg

Um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, ist die Notfallmaßnahme nötig. Zwei Fahrspuren bleiben befahrbar.

Hamburg | Die A7 in Richtung Norden muss von Freitag bis Sonntag in Höhe der Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Waltershof saniert werden. Grund der kurzfristigen Notfallmaßnahme sind erhebliche Fahrbahnschäden, die zwingend behoben werden müssen. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 23.4., 20 Uhr und dauern bis Sonntag, 25.4.2021, 22 Uhr. Der Verkeh...

