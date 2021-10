Diebstahl beim Sicherheitscheck : Dreister Smartwatch-Klau am Hamburger Flughafen

Als der Fluggast seine Uhr in der Kontrollwanne liegen ließ, griff die Frau zu. Weit kam sie nicht.

Hamburg | Nach dem Diebstahl einer Smartwatch am Hamburger Helmut-Schmidt-Airport hat die Bundespolizei die Täterin erfasst. Laut den Beamten hatte ein 51-Jähriger auf dem Weg nach Mallorca seinen Handgelenks-Computer an der zentralen Sicherheitskontrolle abgelegt, um ihn durchleuchten zu lassen. Das Handgepäck nahm er anschließend wieder an sich, die Smartwatc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.