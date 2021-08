Lokführerstreik, Tag 1 : Drei von vier S-Bahnen in Hamburg standen still

Es war deutlich voller in den Waggons, die Fahrgäste mussten länger warten. Doch ein Kalkül der Gewerkschaft ging nicht auf.

Hamburg | Der 48-stündige Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat sich am Mittwoch auch massiv auf den S-Bahnverkehr im Großraum Hamburg ausgewirkt. Nach Schätzungen der GDL fielen rund drei Viertel aller S-Bahnen aus. „Die Beteiligung am Streik war sehr gut“, bilanzierte Hartmut Petersen, Vorsitzender des GDL-Bezirks Nord, am Nachmittag auf Anfrage. ...

