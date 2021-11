Verkehr in Hamburg : Drei Kinder bei Unfällen auf dem Schulweg verletzt

Alle drei Schulkinder mussten in Krankenhäuser gebracht werden, nachdem sie von Autos angefahren worden waren.

Hamburg | Am Donnerstag sind gleich drei Kinder in Hamburg auf dem Schulweg bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Zunächst versuchte gegen 7.03 Uhr ein zwölfjähriger Junge an einer Ampel die Holtenklinker Straße in Hamburg-Bergedorf zu überqueren. Aus noch ungeklärten Gründen, wurde das Kind dabei von einem Skoda angefahren. Der Junge wurde schwer verletzt u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.