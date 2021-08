Dieter Roth Museum in Hamburg : Selbstporträts aus Vogelfutter und eine Literaturwurst

Das Museum des eigenwilligen Multitalents ist ein echter Geheimtipp für Kunstfreunde. In dieser Woche bietet sich eine besondere Gelegenheit.

Hamburg | Eine weiße Gründerzeitvilla in der Abteistraße in Hamburg-Harvestehude. Kein Schild deutet darauf hin, dass sich hier das Dieter Roth Museum befindet. Führungen sind nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Sie bieten einen Einblick in das Schaffen des 1930 in Hannover geborenen Auslandschweizers, der sich in erster Linie als Dichter sah – obwohl ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.