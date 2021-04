Einbruch beim Sender : Diebe stehlen NDR-Kameras im Wert eines Einfamilienhauses

Am Samstagabend ist Kameraequipment des Norddeutschen Rundfunks im Wert von 300.000 Euro gestohlen worden.

Hamburg | Beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg-Lokstedt ist am Samstagabend eingebrochen worden. Dabei wurde hochwertiges Kameraequipment im Wert von rund 300.000 Euro entwendet, bestätigte ein NDR-Sprecher am Mittwoch. Spurensicherung und Kriminalpolizei waren vor Ort und haben die Ermittlungen übernommen. Vermutung einer Einbruchsreihe Die Poliz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.