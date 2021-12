Begehrtes Gut : Diebe stehlen 40.000 Corona-Schnelltests in Hamburg

Corona-Test-Material ist knapp wie nie. Kriminelle entdecken die Marktlücke für sich.

Hamburg | In Hamburg haben unbekannte Einbrecher rund 40.000 Corona-Schnelltest-Sets gestohlen. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 100.000 Euro. Der Einbruch in das Gebäude einer Medizinfirma im Stadtteil Rothenburgsort wurde am Mittwochmorgen entdeckt. Die Einbrecher hätten nachts den Zaun zum Gelände am Brandshofer Deich aufgeschnitten und sich so Zugan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.