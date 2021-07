Betreuung für Kreuzfahrt-Crews : Seeleute in Hamburg können sich auf einen Zirkuswagen freuen

Seeleute kommen viel rum in der Welt. Eine Betreuungsmöglichkeit wie in Hamburg haben sie aber vermutlich noch nicht gesehen.

Hamburg | Die Seemannsmission betreut Crewmitglieder von Kreuzfahrtschiffen in Hamburg ab sofort ausgerechnet in einem Zirkuswagen. Die ungewöhnliche Behausung hat als „Seafarers Lounge“ jetzt am Baakenhöft in der Hafencity ihren Dienst aufgenommen. An dem Standort befindet sich einer von vier Cruise-Terminals der Hansestadt. Zahnpasta, Knabberkram und Wifi ...

