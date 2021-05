Drogenplantage in Hamburg : Mehr als 1500 Cannabis-Pflanzen wuchsen in alter Kegelbahn

Mit Speziallampen und einer Lüftungsanlage ausgestattet, wurden in der Kegelbahn gute Wachstumsbedingungen geschaffen. Durch den strengen Geruch flug die Sache allerdings auf.

Hamburg | Die Polizei in Hamburg hat am Freitagvormittag in einer ehemaligen Kegelbahn eine große Hanfplantage und Marihuana im zweistelligen Kilobereich entdeckt. Weitere Angaben zu dem Fund seien zunächst aufgrund laufender Ermittlungsmaßnahmen nicht möglich, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, dass in...

