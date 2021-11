Kampf gegen Drogenkriminalität : Drei Razzien in Hamburg – Polizei findet kaum Rauschgift

Bei den Durchsuchungen ging die Polizei Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Am Ende fanden die Beamten aber nur eine kleine Menge Cannabis.

Hamburg | Die Hamburger Polizei hat am Donnerstagabend mehrere Drogenrazzien in Hamburg durchgeführt. Die Einsatzkräfte wollen durch ihre Einsätze Präsenz zeigen und Dealer abschrecken. Dabei fanden die Beamten allerdings nur in einem Fall eine geringe Menge Cannabis. Gegen 18 Uhr stürmten Polizisten einen Kulturverein in der Danziger Straße in St. Georg. Ze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.