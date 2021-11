360 Taten in Kleingärten : Polizei klärt Einbruchserie in Hamburger Gartenlauben auf

Nach 360 Einbrüchen in Kleingärten und Gartenlauben in Hamburg hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen.

Hamburg | Zivilfahnder des Polizeikommissariats haben bereits Mitte Oktober einen Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Albaner vollstreckt. Der Mann steht im Verdacht, in rund 360 Lauben in Kleingartenvereinen, überwiegend in Hamburg-Horn, -Billstedt und -Stellingen eingebrochen zu sein. Seit Mitte August 2021 war es laut Polizei in Hamburg-Horn und -Billstedt...

