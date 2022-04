Hamburger Überseequartier : Digital und dreidimensional: Weltklasse-Kunst in der Hafencity

So hat man die Werke großer Maler noch nicht gesehen. Digitale Technik lässt Meisterwerke lebendig werden. Weltweit gibt es das bisher kaum.

Hamburg | In Paris zieht das Atelier der Lichter (Atelier des Lumières) jährlich bereits 1,4 Millionen Menschen an: Nun bekommt auch Hamburg ein solches spektakuläres Digital-Erlebnis-Museum. Es zieht ins schmucke Überseequartier, das gerade in der Hafencity Gestalt annimmt. Das hat Investor Unibail-Rodamco-Westfield (URW) am Donnerstag mitgeteilt. Wenn die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.