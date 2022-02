Neuauflage des Club of Rome : „Die Grenzen des Wachstums“ werden 50 Jahre alt – mit sieben neuen Thesen

Ein halbes Jahrhundert nach dem aufrüttelnden Report „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome legt die Organisation nach. Sie fordert unter anderem „eine Kultur der Zukunftsoffenheit“.

Hamburg | Der erzielte Bewusstseinswandel seit dem Bericht von 1972 reiche nicht aus, schreiben der Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, Mojib Latif, und der Vizepräsident Christian Berg in einem am Donnerstag veröffentlichten Papier. Es trägt den Titel „Für ein neues Klima! 7 Thesen für einen gesellschaftlichen Wandel“. Heute gebe es auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.