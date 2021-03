Hamburger Kinderhilfswerk : Tobias Lucht von „Die Arche“ warnt vor den Folgen der Coronakrise für Kinder

Der Leiter des Kinderhilfswerks sieht langfristige soziale Bindungen durch die Pandemie in Gefahr.

Hamburg | 50.000 Kinder sind in Hamburg von Armut bedroht. Das Kinderhilfswerk „Die Arche“ kümmert sich mit 45 hauptamtlichen Mitarbeitern in drei Häusern in Harburg, Jenfeld und Billstedt um sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche, bietet Sport, Spiel, Nachhilfe und normalerweise ein Mittagessen für rund 2000 Kinder im Jahr an. Leiter Tobias Lucht warnt da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.