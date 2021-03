Sanierung der Strecken : Deutsche Bahn investiert in Infrastruktur in Hamburg und SH

Der Konzern will eine Rekordsumme für die Erneuerung und Instandhaltung seiner Strecken aufwenden.

Hamburg | Die Rekordsumme von 680 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in diesem Jahr in ihre Infrastruktur in Hamburg und Schleswig-Holstein. Damit würden 60 Kilometer Gleise und 80 Weichen erneuert sowie 36 Haltestellen und Bahnhöfe modernisiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Sanierungen im ganzen Land Allein auf der Marschbahn-Strecke ...

