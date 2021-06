Sternchen und Doppelpunkt : Hamburger Bezirk Altona wird zum Pionier bei der Gender-Sprache

Der Genderstern geht auf: Der Bezirk Altona geht bei geschlechtsneutraler Sprache voran. Bürger müssen sich an Sonderzeichen gewöhnen.

Hamburg | Im Westen Hamburgs was Neues: Der Bezirk Altona verwendet in der Ansprache von Bürgern und Mitarbeitern künftig durchgehend geschlechtergerechte Formulierungen, teilte der Bezirk am Donnerstag mit. Erst am Dienstag hatte der Senat die Weichen für „gendersensible Sprache“ in den Ämtern des Stadtstaates gestellt und die Grundsätze zur Verwaltungssprache...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.