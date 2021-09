Manuel Sarrazin : Warum ein Hamburger Politiker ins Wahllokal schwimmen will

Ihm ist es egal, ob es am Sonntag regnet oder nicht. Manuel Sarrazin dürfte so oder so nass werden.

Hamburg | Der Hamburger Bundestagsabgeordnete der Grünen hat angekündigt, zum Wahllokal zu schwimmen. Unter einer Bedingung: „Wenn bis zum Wahltag mehr als 500 Euro zusammenkommen, dann schwimme ich zum Wählen in roter Badehose ins Wahllokal“, verspricht der 39-jährige Manuel Sarrazin in einem Video auf Twitter und Instagram. Gemeint ist seine Aktion „500 Meter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.