Polizei muss einschreiten : Demonstranten protestieren in Hamburg für Palästinenser

Auf Transparenten wurden Parolen und die Landkarte Palästinas gezeigt, Palästina-Flaggen wurden geschwenkt

Hamburg | Vor dem Hintergrund eskalierender Gewalt in Nahost haben sich am Sonnabend in Hamburg mehrere Hundert Demonstranten mit den Palästinensern solidarisiert. Auf Transparenten wurden Parolen und die Landkarte Palästinas gezeigt, Palästina-Flaggen wurden geschwenkt. Polizei musste Versammlung auflösen Nach einer friedlichen Kundgebung mit etwa 120 Te...

