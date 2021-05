Innenstadt : Demo-Verbot am 1. Mai: Linken-Kundgebung in Hamburg mit wenig Zulauf

Zur Hauptkundgebung kamen rund 100 Menschen. 200 Teilnehmer waren angemeldet.

Hamburg | Mit weniger Teilnehmern als erwartet hat Die Linke in Hamburg gegen das coronabedingte Verbot mehrerer linker 1. Mai-Kundgebungen demonstriert. Zur Hauptkundgebung am Jungfernstieg kamen nach Polizeiangaben am Donnerstag rund 100 Menschen. Insgesamt waren zehn Einzelkundgebungen in der Innenstadt und rund um die Binnenalster mit jeweils 200 Teilnehmer...

