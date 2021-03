Hamburg Historisch : Davidwache bis Planetarium: Wie Fritz Schumacher das Stadtbild prägte

Ausgerechnet ein Bremer: Baumeister Fritz Schumacher prägte Hamburg wir kein anderer. Sein Markenzeichen ist Rotklinker.

Hamburg | Fritz Schumacher ist Hamburgs ungekrönter Backsteinkönig. Geboren 1869 in Bremen, aufgewachsen unter anderem in New York, erwarb er seinen größten Ruhm in Hamburg. Hier hat der Architekt und Stadtplaner seine bedeutendsten Werke geschaffen – er ist bis heute ein Glücksfall für die Hansestadt. Der Umtriebige prägte die Elbmetropole wie kein an...

