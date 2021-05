Spannung in Hamburgs Vorgarten : Mit Kommissar Berlotti zur Baumblüte im Alten Land

In Hamburgs bunt blühendem Vorgarten ist gut morden. Autor Daniel E. Palu schreibt an seinem zweiten Krimi, der wieder im Alten Land spielt.

Hamburg/Jork | Morde hat Daniel E. Palu bereits in Serie begangen, als Autor seines Debüt-Krimis „Tod im Alten Land“. Nun schickt er seinen Ermittler Gabriele Berlotti zur Klärung weiterer Fälle in die Baumblüte. Unterwegs mit dem Krimiautoren durften wir schon mal Einblick nehmen in Berlottis nächsten Fall, der pünktlich zur Obstblüte 2022 erscheinen soll. Er is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.