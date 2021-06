Hamburg : Dachstuhlbrand in Blankenese: Langwieriger Einsatz für die Feuerwehr

Da auf dem Dach eine Solarthermie-Anlage verbaut war, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig.

Hamburg | Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Hamburg-Blankenese ist am Mittwochnachmittag hoher Sachschaden entstanden. Über den Notruf 112 gingen mehrere Meldungen über eine starke Rauchentwicklung in der Richard-Dehmel-Straße ein. Sofort wurden der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Osdorf und die Freiwillige Feuerwehr Nienstedten alarmiert. Als...

