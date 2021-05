Großeinsatz in Hamburg : Dachstuhl brennt in Eimsbüttel – Dachdecker können sich retten

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, die Ursache ist derzeit völlig unklar.

Hamburg | Schon von weitem ist ein riesiger Rauchpilz zu sehen: In Eimsbüttel ist am Mittwochmorgen ein Feuer im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Lutterothstraße ausgebrochen. Der Dachstuhl steht in Flammen. die Feuerwehr ist derzeit mit vier Löschzügen vor Ort im Einsatz und versucht das Feuer zu löschen. Wie es zu dem Fall kommen konnte es unklar. ...

