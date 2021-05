Tag der Pressefreiheit : Journalisten des DJV Hamburg protestieren vor dem Honorarkonsulat Belarus

Delegation überbringt ein Protestschreiben und fordert die Kanzlerkandidaten auf, für die Pressefreiheit einzutreten.

Hamburg | Aus Anlass des Internationalen Tags der Pressefreiheit am 3. Mai und der wachsenden Zahl der Übergriffe auf Berichterstatter fordert der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) die Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD sowie die Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen in einem Schreiben auf, aktiv und engagiert für die Pressefreiheit in Deutschland einzutret...

