Ausstellung im UKE : Corona ist in Hamburg jetzt reif fürs Museum

Die Pandemie ist längst nicht vorbei, in Hamburg ist sie aber nun schon mal als Ausstellungsgegenstand zu besichtigen.

Hamburg | Das Medizinhistorische Museum des Uniklinik Eppendorf (UKE) richtet den Blick mit der Ausstellung „Pandemie – Rückblicke in die Gegenwart“ dabei nicht allein auf die Bekämpfung von Corona. Sie stellt Covid-19 auch in den Zusammenhang mit früheren Seuchen wie Pest und Cholera. Die Ausstellung ist ab Sonnabend, 2. Oktober, ein Jahr lang zu sehen. I co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.