Zahlen der Barmer : Corona beschert Hamburger Telemedizin Boom – vor allem bei Psychotherapien

Auch mit elf beziehungsweise gut acht Prozent nutzen in Hamburg Hausärzte sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten vermehrt Videosprechstunden.

Hamburg | Die Corona-Pandemie sorgt für einen Boom in der Telemedizin. Videosprechstunden werden dabei in Hamburg vor allem in der Psychotherapie eingesetzt, wie aus Zahlen der Barmer hervorgeht. Auch interessant: Telemedizinische Einsatzunterstützung im Rettungsdienst kommt in SH Im letzten Quartal 2019, also noch vor Corona, hätten nur zwei Praxen Video...

