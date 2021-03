Neuer Anbieter EcoCare : Coronatest-Angebot am Hamburger Airport wird zum 1. April ausgeweitet

Der Anbieter EcoCare will am Flughafen auch kostenlose Schnelltests anbieten. Dazu kommt ein Drive-Through-Testcenter.

Hamburg | Die Corona-Testkapazitäten am Hamburger Flughafen werden ab 1. April ausgebaut. Die Firma Centogene wird dann auch einen Drive-Through-Test anbieten. Mit EcoCare kommt außerdem ein zweiter Anbieter dazu. Alle Angebote richten sich nicht nur an Reisende, sondern an die breite Öffentlichkeit. Centogene bietet bislang am Terminal 1 und im Corona Care ...

