Aktuelle Zahlen : Corona-Inzidenz in Hamburg weiter gestiegen – 362 Neuinfektionen

Seit Februar 2020 haben sich in Hamburg mindestens 104.925 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 94.500 davon gelten nach Schätzung des RKI als genesen.

Hamburg | Die Corona-Inzidenz in Hamburg hat sich weiter dem bisherigen Höchstwert angenähert. Wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche bei 176,5 und damit nahe dem bisherigen Höchstwert von 179,6 an Heiligabend des vergangenen Jahres. Am Vortag lag der Wert bei 175,2 und vor eine...

