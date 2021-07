Aktuelle Zahlen aus Hamburg : Corona-Inzidenz sinkt leicht – 87 neue Fälle am Sonnabend

Der Senat hatte am Dienstag erklärt, dass er trotz der im Vergleich zu anderen Bundesländern hohen Corona-Inzidenz keine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sehe.

Hamburg | In Hamburg sind am Samstag 87 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag leicht von 35,7 auf 35,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Am Freitag waren 132 neue Fälle hinzugekommen, vor einer Woche waren es 92 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag ...

