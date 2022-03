Zahlen vom Sonntag : Corona-Inzidenz in Hamburg steigt auf 1276,7 – 2009 neue Fälle gemeldet

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 haben sich mindestens 402.894 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Hamburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Hamburg erneut leicht angestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Sonntag mit 1276,7 an – nach 1263,3 am Samstag und 903,1 vor einer Woche. Auf anderer Berechnungsgrundlage nannte das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.