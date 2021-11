Aktuelle Zahlen vom Montag : Corona-Inzidenz in Hamburg kurz vor bisherigem Höchstwert

Die Gesundheitsbehörde meldet 358 neue Infektionen mit dem Coronavirus. 44 Patienten werden auf Intensivstationen behandelt.

Hamburg | Die Corona-Inzidenz in Hamburg rückt immer näher an den bisherigen Höchststand heran. Wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte, kletterte die Zahl der binnen sieben Tagen erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf 177,9. Der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie war in Hamburg an Heiligabend vor einem Jahr mit 179,6 gemeldet worde...

