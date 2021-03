Ausweitung des Impfangebots : Kranke werden zu Corona-Impfung in Arztpraxen gerufen

45.000 Menschen können sich jetzt zusätzlich in Hamburg gegen Corona impfen lassen.

Hamburg | In Hamburg werden nun auch Menschen mit bestimmten Erkrankungen zur Corona-Schutzimpfung gerufen. Die rund 15.500 Impfberechtigten würden von ihren Ärzten in den Fach- und Schwerpunktpraxen ausgewählt und benachrichtigt, sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Mittwoch. Die Impfung selbst soll ebenfalls in den Praxen erfolgen. Auch die ru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.