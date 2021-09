Corona-Lockerungen in Hamburg : Senat schafft Maskenpflicht bei 2G-Veranstaltungen ab

Ab dem Wochenende müssen Besucher von 2G-Veranstaltungen keine Masken mehr tragen. Auch das Besucherlimit fällt. Die Fußballstadien könnten sich jetzt wieder füllen. Ein Überblick.

Hamburg | Volle Clubs und volle Fußballstadien – all das ist ab dem Wochenende in Hamburg wieder möglich. Zumindest für Gäste die entweder gegen Corona geimpft oder genesen sind. Dies verkündete Senatssprecherin Julia Offen bei der Landespressekonferenz am Dienstag. Neue Verordnung gilt ab 25. September Die neue Coronaverordnung gilt ab dem 25. September ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.