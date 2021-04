Wegen Corona : Hamburg feiert seinen Hafengeburtstag in diesem Jahr online

Vom 7. bis 9. Mai gibt es jede Menge Unterhaltung. Fast wie beim richtigen Hafengeburtstag, aber eben nur im Netz.

Hamburg | Obwohl der Hamburger Hafengeburtstag an der Elbe auch in diesem Jahr coronabedingt ausfällt, müssen Fans des Maritimen nicht komplett auf die Feier verzichten. Zumindest online soll dennoch drei Tage lang gefeiert werden, wie die Wirtschaftsbehörde am Montag in Hamburg mitteilte. So wird es unter anderem am 8. und 9. Mai abends Live-Shows geben, di...

