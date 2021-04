Amtsgericht Hamburg : Corona-Demonstrant schlägt Polizisten ins Gesicht – Prozessauftakt in Hamburg

Der Angeklagte soll im Mai vergangenen Jahres zwei Polizeibeamte angegriffen haben. Nun steht er vor Gericht.

Hamburg | Vor dem Amtsgericht Hamburg beginnt am Montag ein Prozess gegen einen 34-Jährigen, der einem Polizisten bei einer Anti-Corona-Demo ins Gesicht geschlagen haben soll. Attacke mit Grundgesetz-Druck Bei der Demo „Wir gemeinsam für das Grundgesetz – Meditationsdemo“ am 9. Mai 2020 in Hamburg soll der Angeklagte zunächst eine Polizeibeamtin bei einer...

