Frachter warten vor Helgoland : Container-Stau am Hamburger Hafen durch weltweite Störung der Lieferketten

Corona-Lockdowns, Krieg, Blockaden – seit zwei Jahren sind die weltweiten Lieferketten gestört. Schiffe kommen teils mit starken Verspätungen in Hamburg an – andere werden vor Helgoland in die Warteschleife geschickt.

Hamburg | Störungen in den globalen Lieferketten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.